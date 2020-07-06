6 Июль 2020 2020-07-06T20:19:09+03:00

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В Рязани под путепроводом на Московском шоссе в очередной раз перекроют движение, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В связи с ремонтом водопровода на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной с 6 июля 23:00 7 июля 04:30 ограничат движение транспорта под путепроводом со стороны Московского шоссе в направлении Первомайского проспекта и улицы Вокзальная», - говорится в сообщении.

Движение на указанном участке организуют по встречной полосе в двух направлениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU