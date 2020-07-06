«Единая Россия» подготовит изменения в законодательство после принятия поправок в Конституцию

6 Июль 2020 2020-07-06T18:18:23+03:00

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6 июля председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе расширенного онлайн-совещания Совета руководителей фракций «Единой России» поручил партийному объединению в Государственной Думе оперативно начать работу по подготовке и внесению изменений в законодательство для обеспечения реализации изменений в Конституцию.

«Многие из тех поправок, которые вошли в Конституцию, были внесены именно нашей партией. Следующим важным этапом стала поддержка поправок представительными органами в регионах. Эта задача стояла главным образом перед «Единой Россией», так как почти во всех заксобраниях наша партия имеет большинство. В итоге все 85 субъектов дали свое одобрение, за что отдельно хочу поблагодарить коллег», — заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, на «Единой России» лежит основная ответственность за законодательное обеспечение поправок в Конституцию. Только на федеральном уровне необходимо изменить порядка ста законов. Для изменения законодательства на уровне субъектов нужно создавать соответствующие рабочие группы с главами регионов, представителями общественных организаций и юридического сообщества.

«Изменения коснутся многих сфер — в том числе семейного и трудового законодательства, здравоохранения, образования, системы государственного управления, экологии. При этом будет необходимо скорректировать и законодательство регионов», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Он подчеркнул, что в ближайшее время будут актуализированы все региональные программы, проекты партии.

«Обязательно обсудим все предлагаемые изменения с людьми», — добавил Аркадий Фомин.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU