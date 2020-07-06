В соцсетях удивились разбросанному по рязанской дороге женскому белью
В Захаровском районе Рязанской области заметили разбросанное до дороге женское нижнее белье. Фотографии опубликованы в сообществе «Подслушано у водителей в Рязани».
Не меньше нескольких десятков предметов гардероба распределены по всей ширине проезжей части на протяжении нескольких метров. Автолюбители строят догадки, с чем может быть связана такая картина.
Пока одни придумывают шутливые версии, другие решили направиться к месту, где были сделаны необычные снимки. В комментариях предположили, что это «поворот на Плахино»: по всей видимости, имеется в виду участок между селом и дорогой Калуга – Тула – Рязань.
Фото: vk.com/voditelrzn62
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ИСТОЧНИК KP.RU