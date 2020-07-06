2020-07-06T16:32:02+03:00
Общество

Видеонаблюдение на выборах в Рязоблдуму обойдется недешево

Камеры должны будут вести запись на протяжении суток, но трансляции в интернет контракт не предусматривает
Антон КОНОВАЛОВ
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Видеонаблюдение на выборах в Рязоблдуму обойдется недешево.Видеонаблюдение на выборах в Рязоблдуму обойдется недешево.
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В Рязанской области объявили аукцион, победитель которого организует видеонаблюдение на выборах в региональный парламент 13 сентября. Торги начнутся с 38,4 млн рублей – такова максимальная цена контракта.

В помещении территориальных и участковых избирательных комиссий должно быть по две видеокамеры с оборудованием для хранения видеозаписей.

«Средства видеонаблюдения с момента включения обеспечивают непрерывную звуко- и видеозапись с 7 часов 00 минут 13 сентября 2020 года в течение не менее 24 часов до окончания работы комиссий без доступа в глобальную сеть «Интернет», - говорится в описании объекта закупки.

Последняя фраза внушает опасения, что чиновники, потратив большие деньги, не предоставят возможности следить за происходящим на участках.

Подрядчик должен будет протестировать систему и обеспечить техническую поддержку в день голосования. Притом заказчик требует, чтобы оборудование было новым «в неповрежденной упаковке изготовителя».

Примерная схема размещения видеокамер из аукционной документации.

Примерная схема размещения видеокамер из аукционной документации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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