2020-07-06T15:41:33+03:00
Общество

В ближайшие дни в Рязанской области станет еще жарче

Кроме того, на 7 июля прогнозируют грозу
Антон КОНОВАЛОВ
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7 и 8 июля в Рязанской области в дневные часы воздух может прогреться до +35…+37 градусов Цельсия. Такое метеопредупреждение – второе о жаре за сутки – выпустило региональное ГУ МЧС.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 7 июля температура по области прогнозируется на уровне +15…+20 градусов ночью, и +30…+35 градусов днем.

Днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза. При грозе – усиление ветра до 12-17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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