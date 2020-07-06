2020-07-06T14:59:09+03:00
Коронавирус Covid-19

География коронавируса: вспышка в Савватьме и четыре новых точки на карте пандемии

Обновились данные о распространении COVID-19 в Рязанской области
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6 июля в Рязанской области обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции. Из 36 случаев за минувшие сутки 13 выявили в Рязани.

За пределами областного центра самый резкий прирост произошел в небольшом селе Савватьма Ермишинского района (+4 заболевших за раз и 7 всего). Кроме того, четыре теста на COVID-19 оказались положительными в Александро-Невском районе.

Четыре населенных пункта впервые появились на карте пандемии: Нармушадь (Шиловский район), Селизово, Токарево ( оба – Касимовский район) и Ольховка (Александро-Невский район).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению со 5 июля:

- Рязань - 2833 случая (+13);

- Новомичуринск – 129 (+1);

- Шиловский район – 112 (+3) (Авдотьинка – 9 (+1), Аделино – 4 (+1), Нармушадь - 1 (+1));

- Касимовский район – 76 (+3) (Подлипки – 7 (+1), Селизово – 1 (+1),Токарево – 1 (+1));

- Михайлов – 68 (+1);

- Александро-Невский – 55 (+1);

- Александро-Невский район – 37 (+4) (Каширин – 8 (+1), Калинино – 3 (+1), Бурминка – 2 (+1), Ольховка – 1 (+1));

- Сараи – 25 (+1);

- Чучковский район – 25 (+2) (Аладьино – 8 (+1), Назаровка – 2 (+1));

- Ермишинский район – 24 (+4) (Савватьма – 9 (+4));

- Кораблино – 20 (+1);

- Ухолово – 13 (+2);

Напомним, из статистики не исключают выздоровевших и умерших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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