В Рязани пятилетняя девочка погибла при падении с седьмого этажа
6 июля в Рязани на Народном бульваре пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома и погибла. Она оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.
- Реанимация прибыла на место через две минуты и, к сожалению, констатировала смерть, поскольку ребенок получил травмы не совместимые с жизнью, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного минздрава.
Рядом с погибшей девочкой медики увидели ту самую москитную сетку. Проверку по факту случившегося проводит Московский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU