В Рязани пятилетняя девочка погибла при падении с седьмого этажа

6 Июль 2020 2020-07-06T14:28:32+03:00

Она оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка

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6 июля в Рязани на Народном бульваре пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома и погибла. Она оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.

- Реанимация прибыла на место через две минуты и, к сожалению, констатировала смерть, поскольку ребенок получил травмы не совместимые с жизнью, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного минздрава.

Рядом с погибшей девочкой медики увидели ту самую москитную сетку. Проверку по факту случившегося проводит Московский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU