2020-07-06T13:50:04+03:00
Недвижимость

В Рязани с 7 июля отключат горячую воду по 46 адресам

Жильцам придется потерпеть до 20-го числа
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани продолжаются отключения горячей воды из-за профилактических работ в системе теплоснабжения. 7 июля настанет очередь объектов еще по 46 адресам. Среди них 37 – это жилые дома.

На сей раз в графике значатся улицы Кальная, Быстрецкая, Макаренко, Есенина, Новая, Попова, Радиозаводская, Фирсова, Электрозаводская, а также Касимовское шоссе и площадь Попова.

Завершить работы и вернуть горячую воду МУП «РМПТС» должно до конца суток 20 июля.

Список адресов:

- ул. Кальная, д. 11 (д/сад №26), д. 22 корп. 1 (д/сад №41), д. 17 (школа №73), д. 15, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 23, д. 24, д. 25, д. 31, д. 33, д. 35, д. 38, д. 42;

- ул. Быстрецкая, д. 26 (д/сад), д. 15, д. 19 корп. 1, д. 20, д. 23, д. 24, д. 25, д. 9, д. 9 корп. 1;

- ул. Макаренко, д. 1 (школа-интернат);

- ул. Есенина, д. 1б;

- ул. Касимовское шоссе, д. 13, д. 23 корп. 2, д. 23 корп. 3, д. 25/1, д. 25/2, д. 27;

- ул. Новая, д. 27, д. 27а, д. 68/22, д. 84;

- площадь Попова, д. 6/6;

- ул. Попова, д. 18, д. 19/43, д. 22/51;

- ул. Радиозаводская, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 11/27, д. 35;

- ул. Фирсова, д. 29;

- ул. Электрозаводская, д. 51.

С полными графиками планового отключения горячей воды в 2020 году можете ознакомиться в нашей прошлой публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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