В Рязани изданы приказы о зачислении в детсады

6 Июль 2020 2020-07-06T13:09:25+03:00

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В Рязани городское управление образования и молодежной политики опубликовало приказы о зачислении в детские сады на 2020-2021 учебный год. Они касаются детей в возрасте с 2 до 3 лет и с 3 до 4 лет.

Чтобы начать процедуру зачисления, родителям в течение 14 дней нужно подтвердить свое согласие. Из-за пандемии коронавирусной инфекции приходить в дошкольное учреждение лично не нужно. Это можно сделать по телефону (понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00) или электронной почте.

Контакты всех детских садов собраны в отдельный файл. Также описан порядок ознакомления с приказом.

ИСТОЧНИК KP.RU