В ночном ДТП в Рязанской области пострадали трое

6 Июль 2020 2020-07-06T11:34:16+03:00

Скоростные дороги, такие как М5, не прощают малейших оплошностей. Фото с сайта регионального УМВД.

Изменить размер текста: A A

На 262-ом километре автодороги М5 (на границе Шиловского района) 6 июля в 00:35 19-летний водитель, по предварительной версии, не уступил дорогу другому автолюбителю. Юноша из Старожиловского района управлял автомобилем ВАЗ, на котором столкнулся с Peugeot 35-летнего жителя Рязанского района. Об этом ДТП сообщил сайт регионального УМВД..

Водителю ВАЗ повезло - он отделался легким испугом. Остальные участники ДТП оказались менее удачливыми: водитель Peugeot и его 29-летняя пассажирка получили травмы. Также медики оказывали помощь и 17-летнему пассажиру отечественного автомобиля.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Расследование дела по ДТП с Михаилом Ефремовым, в котором погиб рязанец, завершено

Подробности никто не разглашает: ни адвокат актера, ни защита потерпевшей стороны (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU