2020-07-06T10:56:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Ожидается новое снижение заболеваемости COVID-19 в Рязанской области

Оперативный штаб представил свежие данные о распространении коронавирусной инфекции
Роман ДОРОФЕЕВ
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Утром в понедельник, 6 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области представил свежие данные по заболеваемости в регионе.

За сутки выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 5433 рязанцев (3928 из них уже поправились).

Еще 36 положительных первых тестов находятся на подтверждении в региональном миндраве. Вместе с ними под контролем врачей находятся (находились) 5469 человек.

Можно предположить, что 7 июля они подтвердятся. 36 новых случаев - столько малое количество не выявлялось с 23 апреля, когда было зафиксировано 37 новых случаев. Кривая заболеваемости в Рязанской области движется вниз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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