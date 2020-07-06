Ожидается новое снижение заболеваемости COVID-19 в Рязанской области
Утром в понедельник, 6 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области представил свежие данные по заболеваемости в регионе.
За сутки выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 5433 рязанцев (3928 из них уже поправились).
Еще 36 положительных первых тестов находятся на подтверждении в региональном миндраве. Вместе с ними под контролем врачей находятся (находились) 5469 человек.
Можно предположить, что 7 июля они подтвердятся. 36 новых случаев - столько малое количество не выявлялось с 23 апреля, когда было зафиксировано 37 новых случаев. Кривая заболеваемости в Рязанской области движется вниз.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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