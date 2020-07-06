В Рязанской области распространяется опасный сорняк – борщевик Сосновского

6 Июль 2020 2020-07-06T09:57:15+03:00

В этом году в Рязанской области увеличились площади борщевика. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из районов приходят сведения, что его зарослей становится все больше

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области увеличиваются площади произрастания борщевика Сосновского. Такие сведения приходят из целого ряда муниципальных районов, сигнализирует минсельхоз.

«Борщевик Сосновского – злостный многолетний сорняк, достигающий высоты до 3 метров. В соке растения содержатся фурокумарины, которые, попадая на кожу человека, усиливают ее чувствительность к солнечным лучам, в результате чего получаются сильные фотохимические ожоги», - рассказывает минсельхоз.

При попадании в глаза сок борщевика может и вовсе привести к слепоте. Притом поначалу контакт с растением не вызывает никаких неприятных ощущений, что делает его еще опаснее. Меж тем участок кожи, на который попал сок, нужно быстро изолировать от света, в темном месте промыть водой с мылом и не менее, чем на двое суток, исключить воздействие солнечных лучей.

Разрушительное влияние Heracléum sosnówskyi оказывает и на экосистемы, в которые проникает.

Минсельхоз и Россельхознадзор призвало сельчан, дачников, фермеров и работников сельхозхпредприятий бороться с борщевиком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU