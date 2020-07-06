В Рязанской области распространяется опасный сорняк – борщевик Сосновского
В Рязанской области увеличиваются площади произрастания борщевика Сосновского. Такие сведения приходят из целого ряда муниципальных районов, сигнализирует минсельхоз.
«Борщевик Сосновского – злостный многолетний сорняк, достигающий высоты до 3 метров. В соке растения содержатся фурокумарины, которые, попадая на кожу человека, усиливают ее чувствительность к солнечным лучам, в результате чего получаются сильные фотохимические ожоги», - рассказывает минсельхоз.
При попадании в глаза сок борщевика может и вовсе привести к слепоте. Притом поначалу контакт с растением не вызывает никаких неприятных ощущений, что делает его еще опаснее. Меж тем участок кожи, на который попал сок, нужно быстро изолировать от света, в темном месте промыть водой с мылом и не менее, чем на двое суток, исключить воздействие солнечных лучей.
Разрушительное влияние Heracléum sosnówskyi оказывает и на экосистемы, в которые проникает.
Минсельхоз и Россельхознадзор призвало сельчан, дачников, фермеров и работников сельхозхпредприятий бороться с борщевиком.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU