Рязанцев предупредили о необычайно жаркой погоде
6 июля станет одним из самых знойных дней этого лета
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В Рязанской области МЧС со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил о небывалом зное. 6 июля обещает стать одним из самых жарких дней этого лета (по крайней мере, пока) с максимальной температурой 30-33 градуса Цельсия.
Отметим, что самое высокое значение в 2020 году в Рязани термометры зафиксировали 4 июля. Тогда воздух прогрелся до 30,7 градуса.
Исторический максимум для 6-го числа за все время метеорологических наблюдений – это 36,2 градуса Цельсия, и установлен он был в далеком 1938 году.
ИСТОЧНИК KP.RU