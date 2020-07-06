2020-07-06T09:15:38+03:00
Общество

Рязанцев предупредили о необычайно жаркой погоде

6 июля станет одним из самых знойных дней этого лета
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области МЧС со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил о небывалом зное. 6 июля обещает стать одним из самых жарких дней этого лета (по крайней мере, пока) с максимальной температурой 30-33 градуса Цельсия.

Отметим, что самое высокое значение в 2020 году в Рязани термометры зафиксировали 4 июля. Тогда воздух прогрелся до 30,7 градуса.

Исторический максимум для 6-го числа за все время метеорологических наблюдений – это 36,2 градуса Цельсия, и установлен он был в далеком 1938 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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