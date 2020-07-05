В тяжелом состоянии находится 30 больных коронавирусом рязанцев
В лечебных учреждениях Рязанской области находятся на лечении 355 пациентов с COVID-19, в том числе 4 детей.
В тяжелом состоянии находятся 30 человек, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Почти в 10 раз больше у больных, а их 261, болезнь протекает в средней степени тяжести. Состояние 58 человек врачи оценивают как удовлетворительное.
За истекшие сутки в регионе выздоровели еще 6 человек, из них 1 пациент проходил лечение в стационаре. В целом с начала пандемии число выздоровевших достигло 3921 человека.
Отметим, что в Рязанской области коронавирусом болеют 37 годовалых детей. А общее количество заболевших COVID-19 юных рязанцев приближается к пятистам.
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ИСТОЧНИК KP.RU