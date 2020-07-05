Расследование дела по ДТП с Михаилом Ефремовым, в котором погиб рязанец, завершено

5 Июль 2020 2020-07-05T15:26:38+03:00

Подробности никто не разглашает: ни адвокат актера, ни защита потерпевшей стороны

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Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, завершено. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В ближайшее время стороны приступят к ознакомлению с материалами дела из пяти томов, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Потерпевшей стороной являются близкие рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев подтвердил завершение следственных действий по делу:

- В связи с подпиской о неразглашении, никаких других подробностей сказать не могу.

Адвокат Александр Добровинский сообщил "Интерфаксу", что потерпевшая сторона на следующей неделе начинает знакомиться с материалами дела. Он уточнил, что потерпевшие в ходе судебного процесса намерены заявить гражданские иски к Ефремову о компенсации причиненного вреда. Однако разглашать детали исковых требований адвокат пока не стал.

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ИСТОЧНИК KP.RU