Всплеск коронавируса за истекшие сутки случился в Скопине и Шилове

5 Июль 2020 2020-07-05T13:20:10+03:00

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В рязанском регионе по состоянию на 5 июля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 5433 человека. На настоящее время в Рязани выявлено 2820 (+16 за сутки) случаев. В Рязанском районе – 253 (+1). В Рыбном 151 (+1). Касимов - 146 заболевших (+1). В Скопине наблюдается всплеск (+5) - 127. В Клепиковском районе 104(+2).

В Михаловском районе - 91 (+2). В Михайлове - 67 (+1). В Александро-Невском районе тоже прибавился один заболевший - теперь стало 54. В Шилове же резко увеличилось число заболевших - 54 (+5). В Сапожке тоже неладно по коронавирусу - за сутки прибавилось трое - стало 38. В Ухолове стало на одного больного больше - 11.

Подробно о количестве заболевших можно узнать здесь, мы лишь проследили изменения. В остальных муниципальных образованиях Рязанской области цифры заболевших коронавирусом за истекшие сутки не поменялись.

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ИСТОЧНИК KP.RU