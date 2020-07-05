Теперь рязанцы на машинах могут доехать на юг гораздо быстрее

5 Июль 2020 2020-07-05T12:44:25+03:00

Еще несколько дней назад на участке в районе Лосево - Павловск автомобилисты снимали пробку на телефоны. Сейчас там все свободно.

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При поездке на южное морское побережье Центральной России рязанские автомобилисты постоянно сталкивались с проблемой затора в районе Лосево - Павловск, где федеральная трасса М4 сужается с четырех полос до двух. В дни пиковых нагрузок в этой пробке можно было простоять до пяти часов. Теперь эту проблему решили.

4 июля местные власти запустили объездную платную дорогу вокруг этих населенных пунктов. Четыре полосы, разделительные барьеры по всей полосе, несколько мест для отдыха водителей. Максимально разрешенная скорость - 110 км/час. Все это позволяет пролетать ранее проблемный участок трассы за пару десятков минут. Единственная проблема - отсутствие АЗС, но, видимо это временно.

Стоимость проезда по данной дороге составляет 200 рублей, а в пятницу, выходные и праздничные дни с 07:00 до 24:00 часов - 220 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU