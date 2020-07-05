В Рязанской области коронавирусом болеют 37 годовалых детей

5 Июль 2020 2020-07-05T13:06:50+03:00

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По состоянию на 5 июля в регионе выявлено 5394 случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 39 - на подтверждении в региональном минздраве. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 2148 человек. При этом количество детей с COVID-19 составило 488 человек. Из них 16 малюток в возрасте до одного года, 37 - годовалых младенцев.

И вот каковы подробные цифры официальной статистики (с подтвержденным диагнозом COVID-19):

от 18 до 45 лет – 1750 человек;

от 46 до 64 лет – 2148 человек;

от 65 до 80 лет – 813 человек;

старше 80 лет – 195 человек;

дети – 488 человек (шестнадцать до 1 года; тридцать семь по 1; двадцать пять по 2; двадцать четыре по 3; двадцать три по 4 года; двадцать четыре по 5; двадцать восемь по 6; двадцать восемь по 7; тридцать три по 8; двадцать четыре по 9; двадцать четыре по 10; тридцать четыре по 11; двадцать восемь по 12; двадцать один по 13; двадцать шесть по 14; тридцать три по 15; тридцать один по 16; двадцать девять по 17 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU