За сутки число больных коронавирусом рязанцев увеличилось на 40

5 Июль 2020 2020-07-05T11:59:33+03:00

При этом рязанский регион занимает 4 место в стране по приросту заболевших

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5 июля в рязанском регионе выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Стало быть, с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 5394 человек. Еще 39 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 5433 человека.

При этом Рязанская область, по информации РИА Новости, занимает четвертую строчку в рейтинге прироста коронавирусной инфекции. Цитируем федеральное информагентство: «Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО - 0%, 2. г. Москва - 0,3%, 3. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика - 0,5%, 4. Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область - 0,7%, 5. Республика Ингушетия, Калужская область, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Крым - 0,8%».

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ИСТОЧНИК KP.RU