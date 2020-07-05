6 июля жители Рязанского района планово останутся без электроэнергии

5 Июль 2020 2020-07-05T10:45:32+03:00

Главное, чтобы не было жары - продукты испортятся. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Это касается Мурмина, Полян, Рожка и поселка Свобода

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Глава администрации Рязанского района Наталья Жунева сообщила на своей странице ВКонтакте о массовом отключении электроэнергии в ряде населенных пунктов.

С 09:00 до 17:00 часов не смогут пользоваться электроприборами в Мурмине на Лесной улице - 7 многоквартирных домов. Будут проводиться ремонтные работы на линии электропередач.

С 09:00 до 20:00 часов будет произведено отключение электроэнергии в селе Поляны на Московской улице - 27 домов; улице Энгельса - 43 дома; Советской улице - 63 дома; улице Новоселов: дома 1 - 9; улице Терехина - дома 1, 3, 5, 7 ,9, 11; улица Революции, дом 3; улица Советская, дом 27 - также ремонтные работы.

С 09:00 до 16:00 часов отключат электроэнергию на Центральной и Дачной улице в деревне Рожок. Будет производиться монтаж дополнительного фазного провода.

С 09:00 до 16:00 часов останутся без света 76 домов в поселке Свобода. Специалисты будут расчищать высоковольтную линию от древесно-кустарниковой растительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU