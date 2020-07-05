2020-07-05T10:14:03+03:00
Происшествия

Александр Бастрыкин хочет доказать факт мошенничества рязанского судьи-отставника

Ведь по закону судьи остаются спецсубъектами даже в отставке, дело против них может возбудить только председатель СКР
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Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о возбуждении уголовного дела в отношении мирового судьи судебного участка № 55 в отставке Александра Шкутенко по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество с использованием служебного положения). Оно будет рассматриваться 17 июля в 11:30.

Отметим, что по закону судьи остаются специальными субъектами даже в отставке, дело против них может возбудить только председатель СКР, а привлечь их в качестве обвиняемых можно с разрешения коллегии.

Примечательно, что в очередном заседании ВККС примет участие еще один рязанский служитель Фемиды. 15 июля члены комиссии рассмотрят заявление Елены Сапуновой о рекомендации кандидатом на должность председателя Рязанского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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