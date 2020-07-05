2020-07-05T09:40:52+03:00
Происшествия

Рязанца зажало в автомобиле упавшее дерево возле Уржинского озера

Антон ВОХЕЧ
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Сотрудники МЧС "вырезали" потерпевшего. Фото: Instagram рязанского ГУ МЧС.Сотрудники МЧС "вырезали" потерпевшего. Фото: Instagram рязанского ГУ МЧС.
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Около Уржинского озера неподалеку от Ласкова Рязанского района упавшее дерево зажало в машине мужчину. Об этом сообщила пресс-служба рязанского Главного управления МЧС.

Это случилось вечером в субботу, 4 июля. На место чрезвычайного происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательной части. Лишь при помощи гидравлического инструмента они помогли мужчине выбраться из западни собственного автомобиля. Пострадавшего отправили в больницу.

Напомним, что днем ранее, 3 июля на озере Ласковском под Рязанью отдыхающие заметили кабана. Дикая свинья запросто вышла к людям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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