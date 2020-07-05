Рязанца зажало в автомобиле упавшее дерево возле Уржинского озера

5 Июль 2020 2020-07-05T09:40:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Около Уржинского озера неподалеку от Ласкова Рязанского района упавшее дерево зажало в машине мужчину. Об этом сообщила пресс-служба рязанского Главного управления МЧС.

Это случилось вечером в субботу, 4 июля. На место чрезвычайного происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательной части. Лишь при помощи гидравлического инструмента они помогли мужчине выбраться из западни собственного автомобиля. Пострадавшего отправили в больницу.

Напомним, что днем ранее, 3 июля на озере Ласковском под Рязанью отдыхающие заметили кабана. Дикая свинья запросто вышла к людям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU