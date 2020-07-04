2020-07-04T19:29:42+03:00
Происшествия

Под Рязанью фура протаранила легковушку, пострадала женщина

ДТП случилось на Солотчинском шоссе. ВАЗ-2112 поворачивал на перекрестке в сторону села Поляны [видео]
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Под Рязанью в ДТП с грузовиком пострадал один человек. Фото: vk.com/voditelrzn62 (Александр Кормилицын)Под Рязанью в ДТП с грузовиком пострадал один человек. Фото: vk.com/voditelrzn62 (Александр Кормилицын)
Изменить размер текста:

4 июля на Солотчинском шоссе под Рязанью фура протаранила ВАЗ-2112. В результате ДТП пострадала 54-летняя женщина.

По словам очевидцев, авария случилась около 11 часов утра. Столкновение произошло, когда «двенадцатая» на регулируемом перекрестке поворачивала налево – в сторону села Поляны. Удар пришелся в боковую часть легкового автомобиля.

В результате госпитализирована пассажирка ВАЗ.

Через некоторое время в сообществе «Подслушано у водителей в Рязани» появилась видеозапись момента ДТП. В этой же группе опубликована запись о поиске очевидцев.

Под Рязанью фура протаранила легковушку.Момент ДТП - на 01:40. Источник: https://vk.com/voditelrzn62 (Саша Вожегов)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Рязанью фура протаранила легковушку, пострадала женщина
На берег Ласковского озера под Рязанью нагрянул кабан
Коронавирус добрался еще до пяти населенных пунктов Рязанской области
В поселке Семчино прогрейдировали дороги
У членов УИК, где голосовал заболевший коронавирусом сенатор Морозов, взяли тесты
Рязанский настоятель Анатолий Лазарев умер на 74 году жизни
Директор рязанского госпредприятия похитил продукцию на 400 млн рублей
В массовом ДТП с четырьмя машинами погибла 19-летняя рязанка
Начальника сараевской полиции Максима Глубоцкого арестовали
В центре Рязани на неделю перекроют часть улицы Введенской
В ближайшие часы в Рязани грянут ливни, град и грозы
«Начинаю курс лечения». Сенатор Игорь Морозов заразился коронавирусом
Испорченный отцовский паспорт определил судьбу юной художницы
График отключения горячей воды в Рязани – 2020: с 6 июля воды не будет на 16 улицах
Обновились данные о географии коронавируса в Рязанской области
Актриса Ирина Пегова собрала ведро земляники в рязанских лесах
«Духовника Натальи Поклонской» отправят в монастырь
Роспотребнадзор вновь высказался против открытия детсадов в Рязанской области
Коронавирус в Рязани на 3 июля: прибавилось 38 заболевших
Миздрав назвал примерную стоимость реставрации поликлиники №14 в Рязани
Вместо школы на участке в Лесопарке сделают поле для футбола и регби
В Рязани задержали начальника сараевской полиции Максима Глубоцкого
Три человека погибли в ДТП с автобусом на рязанском участке М5