Под Рязанью фура протаранила легковушку, пострадала женщина
4 июля на Солотчинском шоссе под Рязанью фура протаранила ВАЗ-2112. В результате ДТП пострадала 54-летняя женщина.
По словам очевидцев, авария случилась около 11 часов утра. Столкновение произошло, когда «двенадцатая» на регулируемом перекрестке поворачивала налево – в сторону села Поляны. Удар пришелся в боковую часть легкового автомобиля.
В результате госпитализирована пассажирка ВАЗ.
Через некоторое время в сообществе «Подслушано у водителей в Рязани» появилась видеозапись момента ДТП. В этой же группе опубликована запись о поиске очевидцев.
Под Рязанью фура протаранила легковушку.Момент ДТП - на 01:40. Источник: https://vk.com/voditelrzn62 (Саша Вожегов)
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ИСТОЧНИК KP.RU