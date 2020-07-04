Под Рязанью фура протаранила легковушку, пострадала женщина

4 Июль 2020 2020-07-04T19:29:42+03:00

Под Рязанью в ДТП с грузовиком пострадал один человек. Фото: vk.com/voditelrzn62 (Александр Кормилицын)

ДТП случилось на Солотчинском шоссе. ВАЗ-2112 поворачивал на перекрестке в сторону села Поляны [видео]

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4 июля на Солотчинском шоссе под Рязанью фура протаранила ВАЗ-2112. В результате ДТП пострадала 54-летняя женщина.

По словам очевидцев, авария случилась около 11 часов утра. Столкновение произошло, когда «двенадцатая» на регулируемом перекрестке поворачивала налево – в сторону села Поляны. Удар пришелся в боковую часть легкового автомобиля.

В результате госпитализирована пассажирка ВАЗ.

Через некоторое время в сообществе «Подслушано у водителей в Рязани» появилась видеозапись момента ДТП. В этой же группе опубликована запись о поиске очевидцев.

Под Рязанью фура протаранила легковушку.Момент ДТП - на 01:40. Источник: https://vk.com/voditelrzn62 (Саша Вожегов)

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ИСТОЧНИК KP.RU