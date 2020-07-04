2020-07-04T13:41:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус добрался еще до пяти населенных пунктов Рязанской области

Обновленные данные о географии пандемии: Ряжск вышел на второе место после Рязани по числу заболевших
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Обновились данные о географии коронавируса в Рязанской области.Обновились данные о географии коронавируса в Рязанской области.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

4 июля обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Если верить официальной статистике, из 40 случаев COVID-19 за минувшие сутки 13 выявили в Рязани. Резкий прирост (+7) произошел в Ряжске, который со 155 заболевшими вышел на второе место после областного центра по их числу.

Кроме того, на карте пандемии появилось сразу пять новых точек: Нижний Якимец, Ново-Тишевое, Студенки (все – Александро-Невский район), Журавинка и Чирково (оба – Ряжский район).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению со 3 июля:

Рязань - 2804 случая (+13);

Рязанский район – 252 (+2) (Поляны – 22 (+1), Мурмино – 7 (+1));

Ряжск – 155 (+7);

Ряжский район – 24 (+4) (Дегтяное – 7 (+2), Журавинка – 1 (+1), Чирково – 1 (+1));

Рыбное – 150 (+1);

Касимов – 145 (+1);

Скопин – 122 (+1);

Шиловский район – 109 (+1) (Лесной – 31 (+1));

Скопинский район – 106 (+1) (Вослебово – 6 (+1));

Александро-Невский – 53 (+1);

Александро-Невский район – 33 (+4) (Каширин – 7 (+1), Нижний Якимец – 1 (+1), Ново-Тишевое – 1 (+1), Студенки – 1 (+1));

Кораблино – 19 (+2);

Путятино – 17 (+1);

Ухоловский район – 9 (+1) (Кензино – 2 (+1)).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус добрался еще до пяти населенных пунктов Рязанской области
В поселке Семчино прогрейдировали дороги
У членов УИК, где голосовал заболевший коронавирусом сенатор Морозов, взяли тесты
Рязанский настоятель Анатолий Лазарев умер на 74 году жизни
Директор рязанского госпредприятия похитил продукцию на 400 млн рублей
В массовом ДТП с четырьмя машинами погибла 19-летняя рязанка
Начальника сараевской полиции Максима Глубоцкого арестовали
В центре Рязани на неделю перекроют часть улицы Введенской
В ближайшие часы в Рязани грянут ливни, град и грозы
«Начинаю курс лечения». Сенатор Игорь Морозов заразился коронавирусом
Испорченный отцовский паспорт определил судьбу юной художницы
График отключения горячей воды в Рязани – 2020: с 6 июля воды не будет на 16 улицах
Обновились данные о географии коронавируса в Рязанской области
Актриса Ирина Пегова собрала ведро земляники в рязанских лесах
«Духовника Натальи Поклонской» отправят в монастырь
Роспотребнадзор вновь высказался против открытия детсадов в Рязанской области
Коронавирус в Рязани на 3 июля: прибавилось 38 заболевших
Миздрав назвал примерную стоимость реставрации поликлиники №14 в Рязани
Вместо школы на участке в Лесопарке сделают поле для футбола и регби
В Рязани задержали начальника сараевской полиции Максима Глубоцкого
Три человека погибли в ДТП с автобусом на рязанском участке М5