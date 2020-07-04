Коронавирус добрался еще до пяти населенных пунктов Рязанской области

4 Июль 2020 2020-07-04T13:41:03+03:00

Обновленные данные о географии пандемии: Ряжск вышел на второе место после Рязани по числу заболевших

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4 июля обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Если верить официальной статистике, из 40 случаев COVID-19 за минувшие сутки 13 выявили в Рязани. Резкий прирост (+7) произошел в Ряжске, который со 155 заболевшими вышел на второе место после областного центра по их числу.

Кроме того, на карте пандемии появилось сразу пять новых точек: Нижний Якимец, Ново-Тишевое, Студенки (все – Александро-Невский район), Журавинка и Чирково (оба – Ряжский район).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению со 3 июля:

Рязань - 2804 случая (+13);

Рязанский район – 252 (+2) (Поляны – 22 (+1), Мурмино – 7 (+1));

Ряжск – 155 (+7);

Ряжский район – 24 (+4) (Дегтяное – 7 (+2), Журавинка – 1 (+1), Чирково – 1 (+1));

Рыбное – 150 (+1);

Касимов – 145 (+1);

Скопин – 122 (+1);

Шиловский район – 109 (+1) (Лесной – 31 (+1));

Скопинский район – 106 (+1) (Вослебово – 6 (+1));

Александро-Невский – 53 (+1);

Александро-Невский район – 33 (+4) (Каширин – 7 (+1), Нижний Якимец – 1 (+1), Ново-Тишевое – 1 (+1), Студенки – 1 (+1));

Кораблино – 19 (+2);

Путятино – 17 (+1);

Ухоловский район – 9 (+1) (Кензино – 2 (+1)).

ИСТОЧНИК KP.RU