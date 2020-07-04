Коронавирус добрался еще до пяти населенных пунктов Рязанской области
4 июля обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Если верить официальной статистике, из 40 случаев COVID-19 за минувшие сутки 13 выявили в Рязани. Резкий прирост (+7) произошел в Ряжске, который со 155 заболевшими вышел на второе место после областного центра по их числу.
Кроме того, на карте пандемии появилось сразу пять новых точек: Нижний Якимец, Ново-Тишевое, Студенки (все – Александро-Невский район), Журавинка и Чирково (оба – Ряжский район).
С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению со 3 июля:
Рязань - 2804 случая (+13);
Рязанский район – 252 (+2) (Поляны – 22 (+1), Мурмино – 7 (+1));
Ряжск – 155 (+7);
Ряжский район – 24 (+4) (Дегтяное – 7 (+2), Журавинка – 1 (+1), Чирково – 1 (+1));
Рыбное – 150 (+1);
Касимов – 145 (+1);
Скопин – 122 (+1);
Шиловский район – 109 (+1) (Лесной – 31 (+1));
Скопинский район – 106 (+1) (Вослебово – 6 (+1));
Александро-Невский – 53 (+1);
Александро-Невский район – 33 (+4) (Каширин – 7 (+1), Нижний Якимец – 1 (+1), Ново-Тишевое – 1 (+1), Студенки – 1 (+1));
Кораблино – 19 (+2);
Путятино – 17 (+1);
Ухоловский район – 9 (+1) (Кензино – 2 (+1)).
ИСТОЧНИК KP.RU