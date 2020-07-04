2020-07-04T12:28:12+03:00
Общество

В поселке Семчино прогрейдировали дороги

На улицах Советская и Школьная выровняли дорогу и засыпали гранулятом ямы
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Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
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В Рязани провели грейдирование дорог в поселке Семчино. С такой просьбой местные жители обратились к заместителю главы администрации Владимиру Бурмистрову в ходе выездного совещания, и управленец дал соответствующее поручение.

«Дирекция благоустройства города выполнила грейдирование, выравнивание и засыпку ям гранулятом на улицах Советская и Школьная», - сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также отмечается, что ранее аналогичные работы провели на улице Полевой в микрорайоне Канищево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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