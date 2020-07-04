В поселке Семчино прогрейдировали дороги
На улицах Советская и Школьная выровняли дорогу и засыпали гранулятом ямы
Фото: admrzn.ru
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В Рязани провели грейдирование дорог в поселке Семчино. С такой просьбой местные жители обратились к заместителю главы администрации Владимиру Бурмистрову в ходе выездного совещания, и управленец дал соответствующее поручение.
«Дирекция благоустройства города выполнила грейдирование, выравнивание и засыпку ям гранулятом на улицах Советская и Школьная», - сообщает пресс-служба горадминистрации.
Также отмечается, что ранее аналогичные работы провели на улице Полевой в микрорайоне Канищево.
ИСТОЧНИК KP.RU