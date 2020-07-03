В 2021 году рязанские ученые отправят на орбиту наноспутник

3 Июль 2020 2020-07-03T08:02:47+03:00

На фото радиотелескоп П-2500 (РТ-70) на площадке 40-го отдельного командно-измерительного комплекса Воздушно-космических сил РФ в Евпатории. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Циолковский-Рязань» будет передавать сигналы для астрофизических измерений, что позволит калибровать наземные радиотелескопы

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В 2021 году ученые РГРТУ планируют передать корпорации «Энергия» космический наноспутник «Циолковский-Рязань». Предназначен он будет для настройки наземных радиотелескопов, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора вуза Михаила Чиркина.

— Уже в конце 2021 года запланирована отправка на орбиту первого спутника «Циолковский-Рязань», который будет доставлен в космос грузовым кораблем «Прогресс». Ранее мы работали только над экспериментальными учебно-научными моделями космических аппаратов, — отметил Чиркин.

На данный момент создан прототип спутника, на котором отрабатываются модули бортовой аппаратуры. Объем спутника - 3 кубических дециметра, масса - около 4 килограммов.

Аппарат будет передавать специализированные тестовые сигналы для астрофизических измерений, что позволит калибровать радиотелескопы, расположенные в наземных центрах, принимающих сигналы от дальних галактических объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU