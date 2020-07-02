2020-07-02T17:11:11+03:00
Общество

В рязанском парке военной техники установили еще три экспоната

У памятника Советско-Польского братства по оружию в ряд выстроились три грузовика ЗиЛ-131
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Парк военной техники в Рязани пополнили три экспоната. Фото: администрация Рязани.Парк военной техники в Рязани пополнили три экспоната. Фото: администрация Рязани.
Изменить размер текста:

В парке военной техники на улице Октябрьской в Рязани появились еще три экспоната. У памятника Советско-Польского братства по оружию в ряд выстроились грузовики ЗиЛ-131. Ранее в сквер «переехал» их брат-близнец, но он оснащен реактивной системой залпового огня «Град» (такая же представлена на базе «Урала»), а новички – обыкновенными кузовами.

- Таким образом, в сквере теперь установлены 12 единиц военной техники и 3 единицы вооружения, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Помимо вышеназванных агрегатов это танки Т-72 и Т-64, а также БМП-1, БРДМ-2 с противоракетным комплексом «Конкурс», зенитная установка ЗУ 23-2, самоходная артиллерийская установка 2СЗ «Акация», миномет и гаубица М30.

ЗиЛ-131 с системой "Град". Фото: администрация Рязани.

ЗиЛ-131 с системой "Град". Фото: администрация Рязани.

В сквере теперь установлены 12 единиц военной техники и 3 единицы вооружения. Фото: администрация Рязани.

В сквере теперь установлены 12 единиц военной техники и 3 единицы вооружения. Фото: администрация Рязани.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани разгромили военную технику в сквере у памятника Советско-Польского братства по оружию

Губернатор Николай Любимов назвал людей, сделавших это, предателями и подлецами (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рязанском парке военной техники установили еще три экспоната
Стали известны дата и место прощания с Алексеем Широковым
Работники рязанского радиозавода скорбят по поводу гибели Алексея Широкова
ЗАГС рассказал, сколько рязанцев умерли в апреле-мае 2020 года
В 2020 году РГУ не будет принимать студентов закрытого «кулька»
Выпавшую из окна в Сасове 3-летнюю девочку доставили на вертолете в Рязань
Рыбы-мигранты вытесняют из рязанских водоемов традиционные виды
Рязанский жилой комплекс номинирован на престижную федеральную премию
География коронавируса в Рязанской области: еще три точки на карте пандемии
«Ростелеком» сообщает о начале производства отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения
«Гласно, легитимно и ярко». В Рязанской области подвели итоги голосования за поправки в Конституцию РФ
В Рязанской области вступил в силу закон о самозанятых
В Рязани задержали банду взломщиков автомобилей
Телевизионная премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink
В Сасове из окна выпала трехлетняя девочка
Из Борковского карьера №3 извлекли труп очередного утопленника
Из 21 века в 18-й. Речные туристы поднимаются в Касимов по канату