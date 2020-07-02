В рязанском парке военной техники установили еще три экспоната
В парке военной техники на улице Октябрьской в Рязани появились еще три экспоната. У памятника Советско-Польского братства по оружию в ряд выстроились грузовики ЗиЛ-131. Ранее в сквер «переехал» их брат-близнец, но он оснащен реактивной системой залпового огня «Град» (такая же представлена на базе «Урала»), а новички – обыкновенными кузовами.
- Таким образом, в сквере теперь установлены 12 единиц военной техники и 3 единицы вооружения, - сообщает пресс-служба городской администрации.
Помимо вышеназванных агрегатов это танки Т-72 и Т-64, а также БМП-1, БРДМ-2 с противоракетным комплексом «Конкурс», зенитная установка ЗУ 23-2, самоходная артиллерийская установка 2СЗ «Акация», миномет и гаубица М30.
ЗиЛ-131 с системой "Град". Фото: администрация Рязани.
В сквере теперь установлены 12 единиц военной техники и 3 единицы вооружения. Фото: администрация Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU