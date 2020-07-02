На обход Сасова в Рязанской области пустят еще 80 млн рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T09:17:18+03:00

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Объявлен аукцион на ремонт обхода города Сасово в Рязанской области. Работы на участке 4,4 километра оценили почти в 81 млн рублей.

Планируется укладка нового верхнего слоя, укрепление обочин, замена барьерных ограждений, бортового камня, и других элементов дорожной инфраструктуры. Подрядчик должен будет управиться до 30 октября.

Напомним, в 2019 году в Сасове велось строительство участка обхода протяженностью 3,87 километра с мостом через реку Сасовка и путепроводом через железную дорогу. Тогда выделялось более 466 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU