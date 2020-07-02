Итоги голосования по поправкам: стал известен район Рязанской области, где больше всего сказали «против»

2 Июль 2020 2020-07-02T08:00:10+03:00

Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ в Рязанской области. Данные на 2 июля. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Рязанской области завершился подсчет бюллетеней по поправкам в Конституцию РФ. Последние данные, а также лидеры и аутсайдеры по явке

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За внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 78,81% жителей Рязанской области, против поправок, в том числе – обнуления сроков действующего президента страны – 20,36%. Всего явка составила – 70,35%, сообщает ИА «МедиаРязань».

Известно, что самый высокий процент поддержавших поправки зафиксирован в Скопинском районе - 91,88%. Больше всего граждан, которые против поправок – в Ермишинском районе – 27,91%.

Что касается явки на избирательные участки, то здесь лидером стал Михайловский район. Там проголосовали 89,72% жителей. Проигнорировали голосование по поправкам в Московском районе Рязани. Здесь явка составила всего 58,54%.

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ИСТОЧНИК KP.RU