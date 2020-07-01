Рязанка рассказала о гибели животных в мини-зоопарке
Пользователь соцсетей Анастасия Слуцкая рассказала о мини-зоопарке под Рязанью, в котором гибнут животные. Зверинец, о котором идет речь, расположен в поселке Новоселки (Дядьковское сельское поселение).
- Меня поразило, что в клетке с енотами один живой, другой явно мертвый (на нем уже куча мух)! В клетке с кроликами валяются их мертвые обгрызанные детеныши! – возмутилась рязанка.
Она же заметила, что за забором с открытой дверью гулял верблюд, а вокруг не было ни одного человека, к кому можно было бы обратиться по поводу увиденного.
Ранее зоозащитники в Рязанской области неоднократно поднимали тему неудовлетворительных условий содержания животных в частных зверинцах и передвижных зоопарках. В данном случае «заведение» никак не обозначено в открытых интернет-источниках, и неясно, насколько легальна его работа.
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ИСТОЧНИК KP.RU