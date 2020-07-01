2020-07-01T18:01:10+03:00
Общество

Рязанка рассказала о гибели животных в мини-зоопарке

По ее словам, зверинец расположен в поселке Новоселки Рязанского района
Антон КОНОВАЛОВ
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К сожалению, фотографии из зоопарка в Новоселках не отражают всего описанного автором. Фото: vk.com/id29481057К сожалению, фотографии из зоопарка в Новоселках не отражают всего описанного автором. Фото: vk.com/id29481057
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Пользователь соцсетей Анастасия Слуцкая рассказала о мини-зоопарке под Рязанью, в котором гибнут животные. Зверинец, о котором идет речь, расположен в поселке Новоселки (Дядьковское сельское поселение).

- Меня поразило, что в клетке с енотами один живой, другой явно мертвый (на нем уже куча мух)! В клетке с кроликами валяются их мертвые обгрызанные детеныши! – возмутилась рязанка.

Она же заметила, что за забором с открытой дверью гулял верблюд, а вокруг не было ни одного человека, к кому можно было бы обратиться по поводу увиденного.

Ранее зоозащитники в Рязанской области неоднократно поднимали тему неудовлетворительных условий содержания животных в частных зверинцах и передвижных зоопарках. В данном случае «заведение» никак не обозначено в открытых интернет-источниках, и неясно, насколько легальна его работа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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