Жителям поселка Семчино после крупного пожара пообещали выровнять дорогу

1 Июль 2020 2020-07-01T16:30:02+03:00

Один из пострадавших от пожара в поселке Семчино домов. Фото: rgdrzn.ru

Но пока не капитально отремонтировать, а лишь засыпать ямы гранулятом

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К жителям поселка Семчино в Рязани, где в ночь на 13 июня сгорели два жилых дома, приехали представители городских властей. Депутаты Галина Трушина и Александр Лемдянов, как сообщает пресс-служба местного законодательного органа, помогают оставшимся без крова семьям.

«Мы оказали материальную помощь пострадавшим от пожара, со своей стороны планируем поддерживать эти семьи и в дальнейшем. Также будем следить за тем, как идет восстановление жилья», - цитируют Трушину.

Что касается администрации областного центра, то ее на встрече с местными жителями представлял заместитель главы Владимир Бурмистров. Напомним, сразу после ЧП семчинцы резко высказались о неудовлетворительном состоянии инфраструктуры: ужасных дорогах, крайне изношенной системе электроснабжения, недостаточном напоре в водопроводных сетях. Бурмистров поручил провести «частичное грейдирование улиц Советская и Школьная и засыпку ям гранулятом».

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ИСТОЧНИК KP.RU