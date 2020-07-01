Рязанская область получит еще 15 млн рублей на выплаты соцработникам
В Рязанскую область поступят 15 млн рублей на выплаты соцработникам. Об этом заявил депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров. По его словам, дополнительные деньги поступят в регион из резервного фонда Правительства России.
Выплаты получат работники сферы социального обслуживания, которые участвуют в борьбе с пандемией и помогают зараженным коронавирусом.
Макаров уверил, что выплаты поступят в регион в ближайшее время.
Кроме того, как отметил губернатор Николай Любимов, на региональном уровне дополнительно предусмотрены «поощрительные премии».
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ИСТОЧНИК KP.RU