1 Июль 2020 2020-07-01T15:24:21+03:00

Рязанская область получит еще 15 млн рублей на выплаты соцработникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы Андрей Макаров заверил, что деньги поступят в ближайшее время

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В Рязанскую область поступят 15 млн рублей на выплаты соцработникам. Об этом заявил депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров. По его словам, дополнительные деньги поступят в регион из резервного фонда Правительства России.

Выплаты получат работники сферы социального обслуживания, которые участвуют в борьбе с пандемией и помогают зараженным коронавирусом.

Макаров уверил, что выплаты поступят в регион в ближайшее время.

Кроме того, как отметил губернатор Николай Любимов, на региональном уровне дополнительно предусмотрены «поощрительные премии».

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ИСТОЧНИК KP.RU