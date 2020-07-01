2020-07-01T15:24:21+03:00
Общество

Рязанская область получит еще 15 млн рублей на выплаты соцработникам

Депутат Госдумы Андрей Макаров заверил, что деньги поступят в ближайшее время
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Рязанская область получит еще 15 млн рублей на выплаты соцработникам.Рязанская область получит еще 15 млн рублей на выплаты соцработникам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Рязанскую область поступят 15 млн рублей на выплаты соцработникам. Об этом заявил депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров. По его словам, дополнительные деньги поступят в регион из резервного фонда Правительства России.

Выплаты получат работники сферы социального обслуживания, которые участвуют в борьбе с пандемией и помогают зараженным коронавирусом.

Макаров уверил, что выплаты поступят в регион в ближайшее время.

Кроме того, как отметил губернатор Николай Любимов, на региональном уровне дополнительно предусмотрены «поощрительные премии».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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