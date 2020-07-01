1 Июль 2020 2020-07-01T14:33:51+03:00

Две москвички прописались в Рязанской области ради получения выплат.

Женщины получили «чернобыльские» деньги на сумму свыше 440 тысяч рублей

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Полицейские зафиксировали два факта мошенничества при получении социальных пособий, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Оперативники выяснили, что 38-летняя безработная женщина в январе 2018 года зарегистрировалась в одном из сел Кораблинского района. Это село входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Вскоре дама обратилась за ежемесячными социальными выплатами, но фактически проживала в Москве. Таким образом ей удалось незаконно получить свыше 224 тысяч рублей.

Ее 36-летняя землячка точно таким же способом незаконно получила выплаты на себя и двух детей. Общая сумма - 215 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU