Рязанский имам проголосовал за поправки в Конституцию РФ
Имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев проголосовал по поправкам Конституции РФ, сообщает Духовное управление мусульман региона.
— Будучи, слава Аллаху, мусульманином, я являюсь членом общества и должен выполнить свою гражданскую обязанность, — отметил имам-мухтасиб. — Поэтому я пришел на участок для голосования, чтобы отдать свой голос.
По словам Рашида Бултачеева, он впервые голосует в Рязани, то этого он это делал в Касимове, а во время учебы в Каире — в посольстве России.
— Мне кажется очень важным, что в новом тексте Конституции закреплена вера в Бога, — продолжает имам. — Россия – это многонациональная страна, в которой законодательно закреплены четыре традиционные религии – это православие, ислам, иудаизм и буддизм. Думаю, что упоминание Бога станет для всех верующих людей в России дополнительным знаком помнить о Нем всегда.
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ИСТОЧНИК KP.RU