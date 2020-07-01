2020-07-01T13:34:55+03:00
Общество

Рязанский имам проголосовал за поправки в Конституцию РФ

Рашид Бултачеев считает очень важным, что в новом тексте главного закона страны закреплена вера в Бога
Александр РАДЫГИН
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Рязанский имам проголосовал за поправки в Конституцию РФ. Фото: Духовное управление мусульман Рязанской области.Рязанский имам проголосовал за поправки в Конституцию РФ. Фото: Духовное управление мусульман Рязанской области.
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Имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев проголосовал по поправкам Конституции РФ, сообщает Духовное управление мусульман региона.

— Будучи, слава Аллаху, мусульманином, я являюсь членом общества и должен выполнить свою гражданскую обязанность, — отметил имам-мухтасиб. — Поэтому я пришел на участок для голосования, чтобы отдать свой голос.

По словам Рашида Бултачеева, он впервые голосует в Рязани, то этого он это делал в Касимове, а во время учебы в Каире — в посольстве России.

— Мне кажется очень важным, что в новом тексте Конституции закреплена вера в Бога, — продолжает имам. — Россия – это многонациональная страна, в которой законодательно закреплены четыре традиционные религии – это православие, ислам, иудаизм и буддизм. Думаю, что упоминание Бога станет для всех верующих людей в России дополнительным знаком помнить о Нем всегда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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