В Рязанской области обновился летний минимум по заболевшим COVID-19
В Рязанской области зарегистрировали еще 40 случаев заражения коронавирусом. Это минимальное значение за два месяца (столько же фиксировалось 30 апреля). Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 был подтвержден у 5237 человек.
Еще у 40 человек тесты на новую инфекцию оказались положительными по результатам первичных исследований. Анализы пройдут повторную проверку минздрава. Таким образом, вместе с ними известно о 5277 случаях заражения.
Из этой статистики, напомним, не исключают выздоровевших и умерших. Выписаны за все время 3648 человек. У 19 человек, которые не справились с болезнью, COVID-19 признан ведущей причиной смерти.
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ИСТОЧНИК KP.RU