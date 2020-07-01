В Рязани скончался заслуженный врач-хирург Майрбек Хашумов
После продолжительной болезни ушел из жизни Майрбек Висалиевич Хашумов, проработавший в Городской клинической больнице №11 в должности заведующего хирургическим отделением с 1981 года по 2016 год.
Министерство здравоохранения Рязанской области и коллектив больницы №11 приносят соболезнования родным и близким покойного.
«Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой и невосполнимой утраты», - говорится в некрологе.
ДОСЬЕ «КП»
Майрбек Висалиевич Хашумов родился в 22 июля 1947 года.
По его словам, он пять раз поступал в медицинский институт, но преодолел все преграды. за все время практики на его счету сотни спасенных жизней.
Кроме того, Майрбек Висалиевич был руководителем Рязанской региональной общественной организации чечено-ингушского центра «Вайнах».
Скончался Майрбек Хашумов 26 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU