В Рязани скончался заслуженный врач-хирург Майрбек Хашумов

1 Июль 2020 2020-07-01T10:49:13+03:00

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После продолжительной болезни ушел из жизни Майрбек Висалиевич Хашумов, проработавший в Городской клинической больнице №11 в должности заведующего хирургическим отделением с 1981 года по 2016 год.

Министерство здравоохранения Рязанской области и коллектив больницы №11 приносят соболезнования родным и близким покойного.

«Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой и невосполнимой утраты», - говорится в некрологе.

ДОСЬЕ «КП»

Майрбек Висалиевич Хашумов родился в 22 июля 1947 года.

По его словам, он пять раз поступал в медицинский институт, но преодолел все преграды. за все время практики на его счету сотни спасенных жизней.

Кроме того, Майрбек Висалиевич был руководителем Рязанской региональной общественной организации чечено-ингушского центра «Вайнах».

Скончался Майрбек Хашумов 26 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU