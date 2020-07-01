В Рязани дали старт конкурсу «Авиадартс-2020»

1 Июль 2020 2020-07-01T10:09:07+03:00

На сей раз зрители не смогут понаблюдать за соревнованиями на полигоне

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На аэродроме Дягилево в Рязани состоялась церемония открытия всероссийского этапа конкурса «Авиадартс-2020». На сей раз без зрителей - из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Нельзя будет понаблюдать за соревнованиями и с трибун полигона в Дубровичах, где для каждого участника установлены персональные мишени и обозначены зачетные зоны.

На аэродроме Дягилево в Рязани состоялась церемония открытия всероссийского этапа конкурса «Авиадартс-2020». Фото: ryazangov.ru

В Дягилеве базируются более 50 экипажей. Всего в конкурсе примут участие 160 человек летного состава на 74 единицах авиационной техники: истребителях Су-35, Су-30см, МиГ-29, бомбардировщиках Су-24м, Су-34, штурмовиках Су-25, Ил-76, ТУ-22, ударных вертолетах Ми-28н, Ми-24, Ка-52 транспортно-боевых вертолетах Ми-8. Помимо рязанского задействованы аэродромы в Калужской и Брянской областях.

Конкурс «Авиадартс-2020» продлится до 11 июля.

В конкурсе примут участие 160 человек летного состава на 74 единицах авиационной техники. Фото: ryazangov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU