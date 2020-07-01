В Рязанской области открылись участки для голосования по конституции

1 Июль 2020 2020-07-01T09:23:06+03:00

Голосование должно быть организовано с поправкой на коронавирусную угрозу. Фото: Андрей АБРАМОВ

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1 июля, в день общероссийского голосования по поправкам в главный закон страны, открылись избирательные участки и в Рязанской области. Их список с адресами и телефонами размещен на официальном сайте регионального избиркома. Голосование началось в 8.00 и продлится до 20.00.

Напомним, возможность сказать «да» или «нет» поправкам у россиян была с 25 июня. По данным ЦИК, до 30-го числа в Рязанской области выразили свою позицию 437 тысяч человек из 905 тысяч, включенных в списки участников голосования.

Сам процесс должен быть организован с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавирусной инфекции: обеззараживание обуви, маска, перчатки, индивидуальные ручки и т.д. Подробнее – в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU