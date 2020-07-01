20-летний рязанец отправится в колонию за совращение 11 мальчиков

1 Июль 2020 2020-07-01T09:24:52+03:00

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В Рязанской области вынесли приговор 20-летнему жителю Михайловскому району, обвиняемому в развратных и насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Михайловского МСО и суд установили, что с 2018 по 2019 год молодой человек через интернет направлял незнакомым ему мальчикам, не достигшим 16-летнего возраста, текстовые сообщения с сексуальной тематикой и фотографии порнографического содержания. Преступление в отношении 11 детей пресекли полицейские.

Приговором суда 20-летнему мужчине назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU