Мэрия сообщила, в каком районе Рязани больше всего зараженных коронавирусом
Последние новости по коронавирусу в Рязани на 1 июля 07:45
Мэрия сообщила, в каком районе Рязани больше всего зараженных коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Согласно последним данным опергруппы, в Рязанской области зарегистрированы 5237 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 2738 человек проживают в Рязани.
В каких районах Рязани больше всего зараженных коронавирусом:
- Московский район Рязани — 930 человек;
- Октябрьский район Рязани — 780 человек;
- Железнодорожный район Рязани — 618 человек;
- Советский район Рязани — 410 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU