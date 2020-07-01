2020-07-01T07:47:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэрия сообщила, в каком районе Рязани больше всего зараженных коронавирусом

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 1 июля 07:45
Яков РЫКОВ
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Мэрия сообщила, в каком районе Рязани больше всего зараженных коронавирусом.Мэрия сообщила, в каком районе Рязани больше всего зараженных коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Согласно последним данным опергруппы, в Рязанской области зарегистрированы 5237 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 2738 человек проживают в Рязани.

В каких районах Рязани больше всего зараженных коронавирусом:

- Московский район Рязани — 930 человек;

- Октябрьский район Рязани — 780 человек;

- Железнодорожный район Рязани — 618 человек;

- Советский район Рязани — 410 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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