Рязанским пенсионерам продлили режим самоизоляции до 10 июля

1 Июль 2020 2020-07-01T06:59:25+03:00

Рязанские пенсионеры обязаны сидеть по домам до 10 июля. Им продлили режим самоизоляции. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пожилые люди обязаны сидеть дома или на дачах до особого распоряжения губернатора Любимова

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До 10 июля в Рязани и области продлили режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Соответствующее распоряжение губернатор Николай Любимов опубликовал 30 июня. С этого момента оно вступило в законную силу.

Ранее, напомним, глава региона уже подписывал распоряжение, но без конкретных дат – режим самоизоляции для пенсионеров продлевали на неопределенный срок. По мнению правозащитников, данное распоряжение нарушает права людей (читать подробнее).

«На время действия режима повышенной готовности обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах», - говорится в документе.

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ИСТОЧНИК KP.RU