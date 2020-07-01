Рязанским пенсионерам продлили режим самоизоляции до 10 июля
До 10 июля в Рязани и области продлили режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Соответствующее распоряжение губернатор Николай Любимов опубликовал 30 июня. С этого момента оно вступило в законную силу.
Ранее, напомним, глава региона уже подписывал распоряжение, но без конкретных дат – режим самоизоляции для пенсионеров продлевали на неопределенный срок. По мнению правозащитников, данное распоряжение нарушает права людей (читать подробнее).
«На время действия режима повышенной готовности обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах», - говорится в документе.
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ИСТОЧНИК KP.RU