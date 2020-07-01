Под Рязанью умер пенсионер, долго ждавший помощь медиков
Следователи Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят проверку по факту смерти 72-летнего мужчины в больнице города Новомичуринска.
Как сообщает Рен-ТВ, пенсионер якобы четыре часа не могут получить квалифицированную медицинскую помощь, в итоге – скончался на руках родственников.
В настоящее время в рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также дадут правовую оценку действиям медицинского персонала.
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ИСТОЧНИК KP.RU