Скончался старейший насельник Пощуповского монастыря
Покинул земную жизнь один из старейших насельников Иоанно-Богословского монастыря села Пощупово Рязанской области иеродиакон Кирилл (Грицык). Его не стало 28 июня, монах умер в больнице от тяжелой болезни. На момент смерти отцу Кириллу был 81 год. Он являлся самым возрастным насельником обители – сообщает сайт Рязанской епархии.
Свой путь в монастыре отец Кирилл начал еще в 1991 году под руководством старца, архимандрита Авеля (Македонова). Принимал самое деятельное участие в возрождении Пощуповской обители. Всегда безропотно исполнял свои послушания.
Отпевание монаха состоялось во вторник, 30 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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