30 Июнь 2020 2020-06-30T19:59:25+03:00

За гибель на пожаре троих малолетних детей рязанец получил 3,6 лет колонии.

Мужчина уснул под наркотой с непотушенной сигаретой. Он и его жена спаслись, а дети сгорели

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Прокурор Шиловского района поддержал обвинение по уголовному делу в отношение рязанца, причинившего смерть по неосторожности двум и более лицам.

Следствие и суд установили, что в ночь на 27 октября 2019 года подсудимый, будучи в состоянии наркотического опьянения, находясь в террасе жилого дома, расположенного в селе Сановка, уснул на диване с непотушенной сигаретой.

От тлеющей сигареты терраса, а потом и дом загорелись.

В результате страшного пожара погибли трое его малолетних детей - 2015, 2018 и 2019 годов рождения.

Приговором Шиловского районного суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU