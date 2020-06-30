За гибель на пожаре троих малолетних детей рязанец получил 3,6 лет колонии
Прокурор Шиловского района поддержал обвинение по уголовному делу в отношение рязанца, причинившего смерть по неосторожности двум и более лицам.
Следствие и суд установили, что в ночь на 27 октября 2019 года подсудимый, будучи в состоянии наркотического опьянения, находясь в террасе жилого дома, расположенного в селе Сановка, уснул на диване с непотушенной сигаретой.
От тлеющей сигареты терраса, а потом и дом загорелись.
В результате страшного пожара погибли трое его малолетних детей - 2015, 2018 и 2019 годов рождения.
Приговором Шиловского районного суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU