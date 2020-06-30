В Рязани продолжается ремонт водопровода на Московском шоссе
В Рязани продолжают ремонтировать водопровод на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. В связи с этим 30 июня с 23:00 до шести часов утра следующего дня будет ограничено движение транспорта под путепроводом со стороны Московского шоссе в направлении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Движение будет проходить по встречной полосе в двух направлениях.
Кроме того, в связи с аварийно-восстановительными работами на всю ночь будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Михайловское шоссе, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 2а, д. 2б, д. 2в, д. 3, д. 3а, д. 3б, дома с 20 по 78 (четная сторона);
- Заводской проезд, д. 2, д. 4, д. 6а;
- ул. Огородная;
- 3-й проезд Михайловского шоссе, д. 2;
- площадь Димитрова, д. 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU