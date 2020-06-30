Ребенок, выпавший из окна на шестом этаже, скончался
Двухлетний ребенок, выпавший из окна на шестом этаже, скончался, сообщает ТКР. Напомним, мальчик 2018 года рождения выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. В этот момент в квартире находилась мама ребенка и его сестра (читать подробнее).
В настоящее время Железнодорожным МСО Рязани проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU