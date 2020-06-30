2020-06-30T15:31:10+03:00
Происшествия

Ребенок, выпавший из окна на шестом этаже, скончался

Следственный комитет продолжает проверку по факту трагического случая
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двухлетний ребенок, выпавший из окна на шестом этаже, скончался, сообщает ТКР. Напомним, мальчик 2018 года рождения выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. В этот момент в квартире находилась мама ребенка и его сестра (читать подробнее).

В настоящее время Железнодорожным МСО Рязани проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани продолжается ремонт водопровода на Московском шоссе
Рязанские предприниматели подключили около полутора тысяч номеров мобильной связи «Ростелекома»
Ребенок, выпавший из окна на шестом этаже, скончался
В Рязани разрушается памятник Георгию Победоносцу
Троллейбусы №№3 и 10 временно следуют через площадь Театральную
Аркадий Фомин принял участие в общероссийском референдуме
Более 30 тысяч новых абонентов подключились к Wink за первое полугодие 2020 года в Рязани
В больнице имени Семашко спасли пожилую пациентку с двусторонним воспалением легких
В Рязанской области 30 июня выявили еще 43 зараженных коронавирусом человек
Пьяный рязанец на «Жигулях» сбил 4-летнюю девочку
Двенадцать домов Рязани и детсад остались без холодной воды
В Рязани изменился порядок зачисления в детсады
Почтовые отделения Рязанской области не будут работать 1 июля
В Рязани протекает крыша Успенского собора
На месте строительства дома на Фирсова проведут выездное совещание
Из-за ремонта водопровода под мостом на Московском шоссе в Рязани вновь перекроют движение
Число тяжелых больных коронавирусом рязанцев практически не снижается
Бывший директор рязанского «Детского питания» услышал приговор судьи
Боец ММА Николай Савилов оказал сопротивление полиции
Недобродушный поступок совершил кот в селе Добродушное Рязанской области
Еще на нескольких рязанских маршрутках отменят льготный проезд
Рязанская полиция задержала пьяного бойца ММА
В Рязани завершились поиски пропавшего рыбака на Nissan X-Trail
В 10 больнице Рязани возобновили плановую госпитализацию
В Рязани 29 июня выявили 41 зараженного человека
В самом центре Рязани изменился график работы светофора
В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о новом типе автоперевода
Больше 730 тысяч рублей уйдет из бюджета на благоустройство сквера Чумаковой
Общественное обсуждение поправок «Единой России» в Трудовой кодекс проходит по всей стране