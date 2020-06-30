В Рязани разрушается памятник Георгию Победоносцу
В Рязани разрушается памятник Георгию Победоносцу на бульваре Победы. Фотографии в редакцию прислал местный житель Александр Авдюхин.
«Памятник разрушают школьники Московского округа, катаясь и прыгая на самокатах и скейтах. Так их учат родители и в школе любить и уважать нашу историю», - говорится в сообщении.
Напомним, памятник на бульвар Победы открыли 6 мая 2005 года в день Святого великомученика Георгия, покровителя и защитника всех воинов.
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ИСТОЧНИК KP.RU