30 Июнь 2020 2020-06-30T14:52:51+03:00

По словам местных жителей, виноваты в этом школьники, которые катаются на скейтах и самокатах

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В Рязани разрушается памятник Георгию Победоносцу на бульваре Победы. Фотографии в редакцию прислал местный житель Александр Авдюхин.

«Памятник разрушают школьники Московского округа, катаясь и прыгая на самокатах и скейтах. Так их учат родители и в школе любить и уважать нашу историю», - говорится в сообщении.

Напомним, памятник на бульвар Победы открыли 6 мая 2005 года в день Святого великомученика Георгия, покровителя и защитника всех воинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU