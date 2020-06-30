Троллейбусы №№3 и 10 временно следуют через площадь Театральную
Днем 30 июня на площади Свободы произошел обрыв контактного провода, сообщает пресс-служба администрации Рязани. В связи с этим троллейбусы маршрута №№3 и 10 будут следовать через площадь Театральную в обе стороны.
Напомним, за последние дни это не первый обрыв контактной сети. 16 июня на Московском шоссе в районе остановки «Рязанские сады» в сторону конечной остановки «Забайкальская» оборвались троллейбусные провода. Из-за обрыва троллейбусы маршрута №1 следовали до улицы Крупской (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU