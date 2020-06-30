Аркадий Фомин принял участие в общероссийском референдуме

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:33:48+03:00

Изменить размер текста: A A

30 июня секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель законодательного собрания Аркадий Фомин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Свою гражданскую позицию он выразил на избирательном участке в лицее №4.

«Важно принять участие в голосовании, потому что мы определяем будущее своей страны, свое будущее и будущее своих детей. Мы хотим, что Россия развивалась, чтобы все граждане были под защитой сильного государства», — поделился лидер рязанских единороссов.

Он отметил, что все участки в Рязанской области обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«И сегодня я сам в этом убедился. Процедура безопасная, можно пройти на избирательный участок проголосовать. Кроме того, у жителей региона есть возможность заполнить бюллетень и сделать свой выбор на дому или на придомовой территории. Главное, чтобы у рязанцев было желание принять участие в историческом моменте для нашей страны, для каждого из нас — голосовании по поправкам в основной закон России», — считает Аркадий Фомин.

Сделав свой выбор, секретарь регионального отделения партии пообщался с членами участковой избирательной комиссии и наблюдателями, спросил, как проходит голосование, с каким настроением приходят горожане, есть ли замечания или нарушения.

«Надеюсь, что еще один день голосования по поправкам в Конституцию РФ покажет интерес и активность жителей региона в общероссийском референдуме», — заключил лидер рязанских единороссов.

В Рязанской области организовано 1015 избирательных участков. Они работают ежедневно с 8 до 20 часов до 1 июля включительно, чтобы люди могли приходить голосовать в удобное время, не создавая большого скопления. График можно уточнить на сайте региональной избирательной комиссии. Всем посетителям измеряется температура, выдаются индивидуальные средства защиты и одноразовые ручки для заполнения бюллетеней, чтобы исключить вероятность распространения коронавируса.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU