В больнице имени Семашко спасли пожилую пациентку с двусторонним воспалением легких

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:25:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В больнице имени Семашко спасли 68-летнюю рязанку с двусторонним воспалением легких. Женщина не сразу поняла, что серьезно заболела. Она страдает астмой, поэтому первый кашель приняла за проявление своей хронической болезни. Но вскоре состояние начало ухудшилось, пропал аппетит, поднялась высокая температура, которую не удавалось сбить, кашель не прекращался.

— Пациенты с сопутствующими заболеваниями требуют особого внимания врачей. У Веры Петровны на фоне пневмонии, с которой она госпитализировалась, произошло обострение бронхиальной астмы, что потребовало дополнительной терапии, — рассказывает врач-инфекционист Елена Смирнова. — Благодаря слаженной работе докторов и медицинских сестер и вовремя проведенной диагностики, пациентка пошла на поправку и через 14 дней мы благополучно выписали ее домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU